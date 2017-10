Un verdadero guerrero: La increíble sonrisa de un bebé tras ser operado a corazón abierto que conmueve a las redes

Tiene sólo unos pocos meses y en ese tiempo ha tenido que luchar por seguir con vida, por eso la sonrisa del pequeño Ellis se ha ganado el corazón de todo el mundo.

Hace unos días, la British Heart Foundation publicó la imagen del bebé en su cuenta de Twitter y es imposible no conmoverse al ver su carita llena de alegría pese a todo lo que ha tenido que soportar desde que nació.

Stephanie, la madre del pequeño, señaló que en los controles prenatales no había evidencia de problemas en el corazón de Ellis, sin embargo, nació prematuro, seis semanas antes de lo esperado y desde entonces inició su lucha, según detalla el Mirror.

Ellis tenía líquido en sus pulmones y presentaba un defecto septal ventricular, una deformación en la pared que divide los ventrículos izquierdo y derecho.

Por eso tenía que ser operado, y tras estar en casa por tres meses, volvió al hospital para la cirugía a corazón abierto.

La foto fue tomada unos días después de la intervención quirúrgica y desde entonces se ha recuperado satisfactoriamente.

“Ellis es un guerrero con un corazón sano y feliz”, apuntó la orgullosa madre.

Check out the grin on little heart hero, Ellis, who’s recovering from open heart surgery #WorldSmileDay pic.twitter.com/Av7Zx4seW2

— BHF (@TheBHF) October 6, 2017