“Hasta cuando el mito…la Presidenta no es mi amiga”: La parada de carros “poderosa” de Luksic a tuiteros

Ya iban varios comentarios que el empresario Andrónico Luksic había respondido en su cuenta de Twitter sobre sus fondos, la ayuda que entrega a la comunidad u su afinidad política, pero hubo uno que le colmó la paciencia y decidió hacerle una parada de carros “poderosa”.

Todo porque el usuario @VRaymondi le escribió “Estimado Usted dijo que no pasaba nada con elegir a su amiga y le regaló un préstamo al hijito Mas consecuencia o fíjese mejor en lo que dice”.

Ese fue el mensaje al que Luksic respondió según sus propios seguidores "con voz de trueno”: “Hasta cuándo con el mito!! No regalé ni un crédito, no voté x este Gob y la Presidenta no es mi amiga. Este es el Gob q la mayoría eligió”.

Hasta cuándo con el mito!! No regalé ni un crédito, no voté x este Gob y la Presidenta no es mi amiga. Este es el Gob q la mayoría eligió. https://t.co/xrkWPCKrMG — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) October 12, 2017

Esta no es la primera vez que el empresario responde molesto en la red social, la vez anterior lo hizo cuando una nota de prensa lo vinculó con una serie de donaciones millonarias a la campaña presidencial de Sebastián Piñera.

Muchos de sus seguidores le replicaron sobre el préstamo del Banco de Chile a la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon, mientras que otros le pidieron paciencia y que dejen de hacerlo enojar para que no se aleje de Twitter.

Así Es !,. Mi Sr Luksicc Con Palabras

Golpeó La Mesa De Twiter !! .Aplausos!! — Lily Salazar (@LilySalazar1) October 12, 2017