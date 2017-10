Terrorífica coincidencia: el vuelo 666 que despegó por última vez con destino al “infierno” el viernes 13

“A las 13 horas, del día viernes 13 el vuelo 666 está listo para volar a HEL”. Con esa frase la plataforma de monitoreo de vuelos Flightradar comentó las particulares coincidencias entre el vuelo 666 de Finnair despegó este viernes.

El juego de palabras se dio por que la denominación del aeropuerto de destino del vuelo de Copenhage a Finlandia, era HEL (Helsinki) que se asimila a la palabra infierno en inglés (hell).

It's 13 o'clock on Friday the 13th and @Finnair flight 666 is getting ready to fly to HEL https://t.co/ZAB2dO7aof pic.twitter.com/9PHZmGAOdM — Flightradar24 (@flightradar24) October 13, 2017

Luego del post de la plataforma de rastreo en Twitter, cientos de comentarios se sumaron a las bromas e incluso el aeropuerto de destino tuvo una magistral respuesta.

“¡Hola! Tenemos algo mejor en mente: nuestro autobús temático de heavy metal le dará a un HEL un viaje para los pasajeros # AY666”.

Hi there! We have something better in opur mind: our heavy metal themed bus will give one HEL of a ride for #AY666 passengers! pic.twitter.com/Ai8FVqv4qq — Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) October 13, 2017

Incluso algunos pasajeros, del avión que ya arribó a su destino se burlaron por se parte de este inusual viaje.

Cabe mencionar eso sí que este fue el último viaje “diabólico” por que desde siempre ha sido asociado a un viaje de mala suerte.

You seen the passengers? 🤣 pic.twitter.com/J90Oddl6Ar — Seb Haggart 🇬🇧⚓️ (@sebh1981) October 13, 2017