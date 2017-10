Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 16 al 22 de octubre

…Amigos esta es una semana en la que se perciben energías amables, que se sienten como especiales para poder aprender a mirar nuestra vida de la manera más real, como quizás no tenemos costumbre, una mirada en la que podamos reconocer que es lo bueno, lo positivo, que es lo que no está bien, que deberíamos descartar y como reiniciarnos en cosas pendientes y/o que nos importan, tratar de hacer el bien a los otros, a los desconocidos, alejarnos de los que nos hacen daño, dejar correr las aguas siempre para bien permitiendo que aquello que es para uno se quede, y lo que no es para nosotros se vaya, así nosotros podremos seguir nuestro camino con la claridad que para ser feliz hay que hacer obra de amor, portarse bien, ser correcto con los demás, y sobre todo aprender a querernos por sobre todas las cosas, si logramos amarnos en nuestra real dimensión atraeremos seres que nos quieran por nuestra esencia, nada es tan maravilloso como entender cómo somos para poder aceptarnos y manejarnos de la mejor forma, las energías siempre nos rodean, las pruebas siempre nos acecharán, sin embargo dependerá de uno seguir luchando por superarlas, y al final abrir las puertas al bien o al mal, somos artífices de nuestro propio destino, pero a la vez cada uno de nosotros deja una huella única, no es verdad que seamos reemplazables, nadie lo es, si tu no estuvieras el presente y el futuro se alterarían, cada uno de nosotros es una pieza que genera un movimiento que altera todo, por eso es importante ser conscientes de nuestro valor, no perder el norte, decretar en positivo en voz alta, seguir adelante haciendo el bien y alejarnos de quien nos hace mal, tengamos una semana de evaluación que culmine con tomas de decisión que nos ayuden a ser felices y ser un aporte positivo en nuestra vida y la vida de todos aquellos que nos rodean, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, momento de actuar para decidir las mejores cosas para uno y quienes nos rodean…su carta anual es “La Templanza” y recomienda apelar a todo lo necesario para hacer lo mejor por aquellos que dependen de nosotros…su Vibración Numerológica de esta semana predice que toda transformación nunca es fácil, sin embargo siempre es positiva generarla…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que quizás deba movilizarse para llegar a aquello que les interesa…su número anual es (14) y sugiere que estén preparados a una semana movida…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Dinamismo, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana en la que los sueños se hacen presentes, como si volvieran a actualizarse en sus mentes y corazones…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda seguir adelante hacia donde sientan ese sueño puede estar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un período en el que sentirán alcanzan ciertas cosas importantes para ustedes…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que las buenas vibras están solo dependerá de uno tomarlas y usarlas para bien…su número anual es (9) y sugiere que probablemente les toque dirigir algo, no teman lo harán bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Credibilidad, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Don de mando, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana en la que la esperanza se despierta porque otros colaboran para generar eso suceda…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar las nuevas propuestas, es momento de evaluar para decidir nuestro camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que una ocasión inesperada nos acerca a alguien enviado por las energías positivas…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que si usamos nuestra sabiduría sabremos darle buen provecho a lo que nos pase este período…su número anual es (6) y sugiere que no se cierren a nada, evalúen todo…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darnos Luz, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Iluminación, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, será una semana para reconstruir con buenas vibras, lo que implica que se ven caminos muy afortunados frente a ustedes…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda no dejarse vencer por las dudas, sigan y la luz guía sus pasos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que llega lo que estaban esperando, recíbanlo en su real dimensión…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que estas nuevas posibilidades sería muy bueno analizarlas y tomar la más adaptable a uno…su número anual es (11) y sugiere que usen su experiencia de vida, o la de otros, para elegir bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para Iluminarlos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando las cosas van bien hay que ser prudentes y siempre retraerse para meditar los caminos a seguir…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda hacer el ejercicio de focalizar hacia objetivos claros…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si usan la lógica verán la luz…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que todo es factible de recomponerse…su número anual es (10) y sugiere que antes de dirigir a otros se dirijan a ustedes mismos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ver la Realidad tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Prudencia, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, para que los cambios se den debemos primero ordenar todo, cuando sabemos con lo que contamos estamos más claros…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no adelantarse sino más bien hacer todo con detalle aunque demoren un poco…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la iniciativa debe ser personal …el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que si van a ser exigentes empiecen con ustedes mismos…su número anual es (15) y sugiere que se centren en recolectar y ordenar…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Transparencia, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, llevar las riendas no es tarea fácil sin embargo es parte de lo que les toca representar este período y hay que hacerlo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda no hacerle el quite a aquello que deben hacer…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la tradición los conminará a cumplir con su deber…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que aunque sea algo nuevo para uno habrá que hacerlo…su número anual es (16) y sugiere que se preparen a lo inesperado…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para enfrentar fríamente lo que venga, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, es importante estar conscientes de aquello que tenemos para saber que es importante llegue a nuestras vidas y que debemos dejar ir…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer lo que es justo y correcto, eso siempre abre puertas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hacemos las cosas con moderación todo fluye en positivo…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que no porque fluyan los negocios justifica olvidar a quienes nos aman…su número anual es (8) y sugiere que intenten preocuparse de todo sin dejar lo importante de lado…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para darles Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, este es un período para tenerse mucha paciencia a uno mismo porque pueden sentirse sin ánimo…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda Decretar positivo en voz alta que están con ánimo y fuerza para recibir los triunfos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que podrían tener ganas de renunciar sin embargo deberían seguir luchando…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que sigan, con prudencia, pero sigan…su número anual es (7) y sugiere que entiendan que siempre habrá obstáculos, lo importante es remontarlos…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, es buen momento para empezar nuevamente a ver otras alternativas, eso mueve energías positivas…su carta anual es “La Luna” y recomienda no confundir estabilidad con estancamiento…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para que haya armonía en nuestras vidas es preciso buscarla…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que sería bueno se autoanalizaran para no caer en inflexibilidades…su número anual es (18) y sugiere que no sean sus propios enemigos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, vienen de instancias energéticas en desequilibrio y entran en un período de energías armoniosas…su carta anual es “El Juicio” y recomienda repararse a ustedes mismos para dar paso a un nuevo y mejor comienzo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que habrá mucha comprensión mental lo que nos dará luz para continuar por el mejor sendero…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que no se queden pegados en algo que no pueden resolver, avancen…su número anual es (20) y sugiere que reposicionarse si o si…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para darles Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, será un período para llevar a cabo aquello que costó y no se alcanzó, la fuerza de voluntad estará, habrá que saber decidir lo mejor…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda apelar a su capacidad de síntesis que le ayudará a resolver con presteza…su Vibración Numerológica de esta semana predice que usen su razón para elegir lo más adecuado…el Número (4) les corresponde esta semana y avisa que si tienen algo seguro aférrense a eso para atraer estabilidad…su número anual es (2) y sugiere que hagan lo que hagan que sea apaciblemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Atractivo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…