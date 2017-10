Ex vocalista de Blink 182 pide tu ayuda para construir una nave y viajar por el espacio en busca de vida inteligente

El 2015 Tom DeLong dejó la banda que lo lanzó a la fama en la década del 2000. Blink 182 fue furor entre adolescentes de todo el mundo por la rebeldía mezclada con las melodías de la banda oriunda de California.

Una de las razones del alejamiento por parte de DeLong fue poder dedicarse a tiempo completo a la búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior.

Su investigación ha derivado en varios libros sobre extraterrestre y un galardón al mejor investigador de Ovnis del año en Estados Unidos en 2017.

Sin embargo, esta vez quiere ir más allá y está reuniendo, a través de un crowfunding, 383.000 dólares para construir una nave espacial para viajar en el espacio.

La máquina "Electro Magnética" podrá viajar de manera "instantánea a través del espacio, aire y agua". El nombre de la compañía es "To The Stars". El llamado del ex Blink 182 es a invertir en un plan que puede "revolucionar el mundo con tecnología que puede cambiar la vida tal como la conocemos".

Tom DeLong describe a su compañía como un "poderoso vehículo para el cambio" que busca crear "un consorcio entre ciencia, aeronáutica y entretenimiento para que pueda trabajar colectivamente en la exploración de nuevas y exóticas tecnologías".

¿Le entregará un disco de Blink 182 al momento de encontrarse con los marcianos?

¿Aún no te convences de depositar a Tom? Mira aquí una de sus exposiciones.