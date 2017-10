“Seamos más humanos”: el “tirón de orejas” de chofer de Uber a compañeros por negarse a llevar a niña en silla de ruedas

El país está cambiando y la inclusión cada vez deja de ser un concepto para transformarse en acciones que permiten a las personas con capacidades diferentes, ser tratados como iguales por nuestra sociedad.

A pesar de ello, cada cierto tiempo aparecen relatos en redes sociales que muestran que nos queda bastante por aprender y hacer en esta materia.

Ese es el caso del “tirón de orejas” publicado por un conductor de Uber a sus compañeros, en el grupo de Facebook “Comunidad Uber en Chile” donde los cuestiona por no haber querido transportar a un padre con su hija en silla de ruedas.

“El jueves pasado me toco llevar a un papa con su hija que estaba en silla de ruedas. Me contó que 15 uber.. ni 1.. ni 2… 15!! Le habían cancelado una vez que los veían”, escribió.

“Sinceramente se me cayo la cara de vergüenza… entiendo que si el auto es un citycar.. el conductor llegue y le explique que por espacio no pueda llevar la silla… pero no cancelar de esa forma”, agregó.

“Ojala tomen conciencia de lo que debe haber sentido tanto la joven como el papá en ese momento. Pd: la silla entró perfectamente en la maleta y se podía llevar en el asiento del copiloto.. el papá hizo toda la maniobra para subir a la lola al auto o sea.. no costaba nada! Gracias por leer”, concluyó.

Los seguidores de la página lamentaron la situación y varios de ellos compartieron experiencias similares, asegurando que como país necesitamos seguir mejorando.

Los más de mil comentarios que recibió la publicación cuestionan desde la pregunta del profesor, a la forma en que se tacharon las respuestas dándolas como erradas y la necesidad de formular preguntas de manera adecuada para la edad de los niños.

Lo cierto, es que todos tuvieron un comentario para la pregunta y no llegaron a una sola conclusión, excepto que el duelo de las respuesta es un genio.