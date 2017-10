"A los hombres se les cae la baba conmigo siempre": la humilde mujer que no encuentra el amor porque es "demasiado atractiva"

Dawn Cousins, una mujer inglesa de 44 años y con cuatro hijas, asegura que vive un duro drama desde que se separó de su esposo el 2003: no logra encontrar el amor porque es "demasiado atractiva".

En declaraciones consignadas por The Sun, afirmó que tras su quiebre amoroso, "asumí que encontraría a alguien después de que el desengaño de la ruptura se acabara, pero nunca ha sucedido. Han pasado 14 años y estoy empezando a entrar en pánico".

"A veces deseo que ojalá no luciera tan bien, porque podría atraer el tipo de hombre con el que pasar el resto de mi vida", se lamentó la inglesa.

"La cosa es que parece que tengo la mitad de años que realmente tengo y a los hombres se les cae la baba conmigo siempre, desde hombres de 18 años a mayores", agregó Cousins.

Dawn Cousins

La mujer afirmó también que no se siente parte de su grupo generacional. "Todos los hombres mayores de 40 años engordan y las mujeres tienen muchísimas arrugas. Yo no tengo ninguna. No estoy en el mismo grupo que ellas", señaló.

Por lo mismo, dice que le cuenta a las personas que tiene "25 años", ya que no le creen la edad que tiene. En ese sentido, indicó que a veces busca el amor en hombres jóvenes, pero que son muy inmaduros ya que "con ellos, todo es diversión y juegos". Mientras que con los mayores no sale ya que se vuelven "gruesos y muy poco atractivos, siendo que yo luzco tan joven y guapa".

Ante esto, medida irse a vivir a Estados Unidos. "No puedo ver nada que me atraiga en Inglaterra. Quiero encontrar un hombre con el cual casarme, pero tiene que estar al mismo nivel que yo, tiene que lucir joven y al menos hacer un poco de ejercicio".

Dawn Cousins

Cousins tiene además el apoyo de sus hijas de 22, 20 y dos gemelas de 17 años. "Mis hijas me han dicho que no podría salir con ellas porque me comerían viva. Si ven a un chico joven acercarse a mí, sueltan la palabra 'mamá' en la conversación para dejar claro quién soy para intentar y detener conversaciones extrañas, pero no siempre sucede", remató la inglesa.