Modelo rusa ejecuta una furiosa venganza contra el hombre que le rompió el corazón

Guy Gentile, un banquero estadounidense que lidera una empresa en Bahamas observó cómo su automóvil Mercedes Benz estaba en el fondo de la piscina en su casa. No lo podía creer, pero luego encontró la razón: todo porque no quiso mezclar negocios con amor.

Según informa el Daily Mail, el hombre rechazó una petición de su pareja, una modela rusa identificada como Kristina Kuchma. Ella quería iniciar una inversión, por lo cual le pidió US$55 mil para poder comenzar el negocio.

Sin embargo, el hombre le negó el dinero y también la posibilidad de ayudarla, ya que no quería que su relación amorosa se viera empañada por aspectos de finanzas, por lo que la conversación terminó con una discusión mientras cenaban en un restorán.

Tras esto, Kuchma le envió un mensaje a Gentile tratándolo de "mentiroso". "¡Me dijiste que me ayudarías a empezar un negocio! ¡Esas fueron tus palabras! ¿Ahora quieres ser un inversor? Pues, inversor, tengo una sorpresa para ti en tu patio, comienza con esa idea de inversión, primero", expresó.

Ante esto, el hombre salió a ver que había y se encontró con su automóvil en el fondo de la piscina. "Mi corazón se detuvo por miedo a que ella estuviera adentro. No me importó el auto en ese momento. Pero luego de que me di cuenta de que no estaba en él, comencé a enfadarme por lo que hizo", sostuvo el banquero.

Por lo mismo, canalizó su enojo en los medios y decidió ventilar públicamente la historia, dando a conocer la imagen del vehículo en el agua y otra en donde una grúa la retiraba del lugar.