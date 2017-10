Locura total: el programa británico en el que puedes tatuar lo que quieras en el cuerpo de tu pareja

Los límites de los realities siempre se pueden estirar un poco más y parece que MTV llegó a ese nivel en el que no hay vuelta atrás. El nuevo programa sensación de la señal británica de la icónica cadena de televisión es bastante "novedoso" por decirlo de alguna manera.

El guión del show llamado "JUST TATTOO OF US" es bastante simple. Una pareja de amigos, amigas, novios ,novias o familiares, llegan al espacio televisivo con el afán de tatuarse. En una primera instancia tienen una conversación con los animadores Charlotte Crosby, quien saltara a la fama por Geordie Shore y Stephen Bear, otro chico reality de la isla europea.

El siguiente paso es elegir el tatuaje que quieres que tu compañero se haga y entrar a la sala de tatuado sin nunca ver el regalito de tu pareja.

Finalmente, y el momento más esperado del show, es ver por primera vez cuál fue el ingenioso dibujo que quedó de forma permanente en tu cuerpo.

Los ejemplares son realmente para el olvido y van desde gorilas en muslos de mujeres o advertencias de enfermedades de transmisión sexual en hombres, una locura.

El programa fue estrenado este año y va por su segunda temporada. Acá te dejamos algunos ejemplos.