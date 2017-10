"Nunca celebres demasiado antes": el video con el gol de penal más alucinante de la historia que asombra a la web

¿Dónde ocurrió? Nadie sabe. ¿Quiénes son los protagonistas? Tampoco. Lo único que se sabe del registro, es que es el último viral que está de moda en redes sociales.

Por un lado, tenemos un arquero. En el otro, el pateador. Los penales dicen que son una lotería. Otros niegan esto. Pero esto, si que es difícil de prever.

El rematador le da con el alma, pero el balón da en el travesaño y se eleva hasta desaparecer de la cámara. El arquero celebra, está feliz.

Pero lamentablemente, celebró demasiado antes y cómo dice el dicho: todo lo que sube, baja. Así fue y la pelota cayó y terminó entrando en el arco ante la mirada atónita del golero y la celebración pletórica del pateador.

