¿Puedes morir por amar demasiado? Mujer terminó literalmente con el "corazón roto" después de que murió su perro

La muerte de un amigo es algo que nos destruye el corazón y eso le pasó literalmente a una mujer de Texas que enfrentó la muerte de su perro.

La “madre” devastada por la pérdida de su compañero, debió ser trasladada de emergencia y en helicóptero al centro médico tras sentir fuertes dolores en su pecho.

Joanie Simpson, de 61 años, fue internada por un supuesto ataque al corazón, pero tras los exámenes, los médicos determinaron que se trataba del “síndrome del corazón roto” por la muerte de su amado Yorkshire.

Los doctores que recibieron a la paciente decidieron estudiar más a fondo el caso. Los análisis fueron publicados en el New England Journal of Medicine, donde detallan que el síndrome puede desencadenarse por eventos emocionalmente estresantes.

Así quedó el corazón roto de la mujer de 61 años. / Reproducción

“Estaba desconsolada. La muerte de mi mascota la tomé muy mal”, dijo la paciente.

“Es desgarrador. Es traumático. Es todo lo anterior ", agregó. "¿Pero sabes que? Me dan tanto amor y compañía que lo haré de nuevo. Continuaré teniendo mascotas. Eso no me va a detener “, dijo la mujer.

El síndrome del corazón roto provoca que el músculo cardíaco se debilite repentinamente o quede aturdido, lo que hace que el ventrículo izquierdo cambie de forma.

Esta enfermedad puede ser causada por un aumento de hormonas, especialmente adrenalina, durante este período de estrés, acotaron los médicos tratantes.