Buffet libre para comer todo el día y camas reforzadas: isla paradisíaca abre exclusivo resort para "gorditos felices"

En la isla paradisíaca de Eleuthera, en plena Bahamas, decidió que solamente los jóvenes de buen estado físico que van a lucirse en las playas podían disfrutar de las bondades del lugar, sino que también los que tienen unos kilitos de más.

Y para darlo a conocer al mundo, invitaron a la modelo XL Holly Macgillivray para que disfrutara del lugar que fue bautizado por la prensa inglesa como para "gorditos felices", la cual disfrutó de nueve días de buffet libre para todas las comidas del día, de camas reforzadas y de sillas con soporte especiales para personas con mayor envergadura.

"Vi que buscaban a británicos que superaran los 100 kilos, que fueran infelices con su aspecto físico y que hubieran roto reposeras o no hubieran entrado en asientos de aviones y que sintieran que no pueden ir de vacaciones por su tamaño", relató la mujer.

"Yo no me siento así, salgo todo el tiempo, uso bikinis y entro en los asientos de los aviones sin ningún problema, pero quería mostrar que no todas las personas gordas son poco atractivas o huelen mal", agregó.

La joven de 27 años vacacionó en el lugar junto a otras ocho personas, las cuales pesaban entre 114 y 190 kilos, siendo todo transmitido por la TV británica. "Fui la más pequeña de laos que participamos. Algunos de los otros nunca habían ido a la playa antes", expresó.

Entre los aspectos que más destacó fue que podía comer libremente. sin sentirse mirada "constantemente, sin que nadie estuviera señalándome o riéndose".

"Todos comemos de más por algún problema o alguna otra razón. Si fuera tan fácil perder peso no habría personas gordas en el mundo", finalizó.