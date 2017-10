Morir de amor: Este es sin duda el mejor disfraz de Halloween de la historia

Si eres de los que celebran Halloween e incluyes a toda tu familia en la lista de disfraces, tienes que seguir esta genial idea de una mujer estadounidense.

En la ciudad de Covington en Kentucky, se llevó a cabo el Mainstrasse Paw-Rade, una celebración por las calles en la que cientos de personas sacan a sus mascotas con los mejores trajes que llevarán en noche de brujas, según indica Bored Panda.

Todos los años hay una gran “competencia” por el mejor disfraz, sin embargo esta vez hubo un perrito tan adorable que simplemente se robó el corazón de todos y murieron de amor por la simpleza y creatividad que “llevaba encima”.

Kate Gray compartió en su cuenta de Twitter el disfraz de Keki, un perro de raza puli que terminó siendo la gran estrella de la celebración.

Su dueña lo disfrazó de trapero, sí de trapero. Puso al pequeño en un recipiente de limpieza y sólo su lengua nos hacía recordar que era su mascota.

La genialidad y originalidad conquistó a todos y Keki terminó haciéndose famoso.

my name is mop

i am not dog

pls dip me in

the soapy sog

i wish to clean

ur messy floor

i am not dog

i'm mop for sure pic.twitter.com/quxqimYggb

— Kate Gray 🇨🇦 (@hownottodraw) October 23, 2017