“Prometo que no destruirá el mundo”: publica “terrorífica” ecografía de su bebé y responde de la mejor forma al troleo de las redes

Sin duda que Sharnii Turner tiene sentido del humor, y eso le ayudó a responder de buena forma a los troleos y bromas que recibió tras publicar la terrorífica ecografía de su hijo en su cuenta de Twitter.

"Mi técnico de ultrasonido decidió hacer una imagen frontal de mi bebé y fue la cosa más aterradora jamás vista en mi vida”, escribió la australiana en un tuit que se ha viralizado sumando más de 31 mil me gusta y más de 11 mil retuits.

My ultrasound technician decided to do a front face image of my baby and it was the most terrifying thing over ever seen in my fuckiNG LIFE pic.twitter.com/k1k3u6vyEE — sharni (@sharniiturner) September 8, 2017

La imagen habla por sí sola y de inmediato varios usuarios iniciaron inverosímiles teorías de la imagen.

"Puedo decir que tu hijo será puro mal”, “ahora soy pro aborto”, “megatron junior”, “siento que he visto esto antes. No, definitivamente he visto esto antes”, fueron algunos de los comentarios.

Megatron jnr 😂 — sharni (@sharniiturner) September 8, 2017

I feel like I've seen this before. No, I definitely have seen this before🤔 pic.twitter.com/ApLuKSVoiK — Deshun ⁶𓅓 (@_Corey_Deshun) October 23, 2017

Wow giving birth to Voldemort pic.twitter.com/YH2nysqNBI — 🅱ig 🅱iryani 🅱rand (@okhanSTR) October 21, 2017

Sharnii no se lo tomó mal y prometió que “su bebé no destruirá el mundo”.

Eso sí, la mujer recibió también un gran apoyo de otras madres que la felicitaron por su hijo que está en camino y le pidieron ignorar los “comentarios tontos”.

Además, muchas usuarias compartieron otras “extrañas” ecografías de sus bebés, por lo que se generó toda una cadena de buena onda y dejaron feliz a Sharnii por el gran apoyo.

GIRL I have one tooo. 😂 my ultrasound tech was like awh look how cute she is 💀💀 pic.twitter.com/bjWQ8ZzBc5 — nikki ray (@nicholerayx3) October 23, 2017

My nugget looks incredibly peaceful I'd rather not have a front face scan lmfao pic.twitter.com/cC4HVjzCRp — jord (@jordanalannaa) October 23, 2017