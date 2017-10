Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 30 de octubre al 5 de noviembre

…Amigos esta es una semana energéticamente en la que se están culminando instancias que es bueno darles un cierre, e iniciando proyecciones para cosas que pueden atraer nuevas vibraciones, dependerá de uno dar término de la mejor manera pues dependerá de aquello para que las proyecciones vibren en positivo o negativo, tenemos aún unas semanas para culminar, razón por la cual será importante hacer preparativos para limpiar lo pasado, dejando un presente prístino, y así proyectar un futuro lleno de ondas que se muevan en la luz y las buenas energías, dependerá mucho de las acciones que realicemos, las ayudas que prestemos y el apoyo que entreguemos a otros, no importa su condición, u opción de vida, ni la especie que tenga, simplemente al dar la mano a otro ser, gracias a lo cual lo vemos feliz, habremos generado un círculo virtuoso que fluye desde nosotros hacia todo nuestro entorno, e inevitablemente esas buenas energías serán captadas por los demás y asociadas a nosotros, quienes reaccionen bien serán los seres que debemos mantener a nuestro lado, quienes reaccionen mal serán aquellos que debemos alejar por evidenciar energías negativas desde ellos hacia nosotros, hay que aprender a tener a nuestro lado solo a aquellos que nos hacen bien, los demás que sigan su camino y bien de lejos, es la primera regla de oro que tiene relación con el amor que debemos tener por nosotros mismos, si nos queremos atraemos solos seres que nos quieran, nuestro amor primero debemos ser nosotros mismos, y los inocentes e indefensos, de la especie que sea, que dependen de uno, si logramos eso estaremos por el buen camino hacia la tranquilidad, y porque no a la felicidad, buenas vibras para esta semana de altos y bajos, con noticias muy buenas y noticias muy fuertes, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, será una semana más de esfuerzo físico que mental, sin embargo será provechosa porque tendrán energías para controlar las situaciones…su carta anual es “La Templanza” y recomienda seguir con su rutina y tratar de gozar cada instante…su Vibración Numerológica de esta semana predice que a veces la felicidad está en las cosas más simples y cercanas…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que seguir adelante en calma colabora a hacer agradable este período…su número anual es (14) y sugiere que cualquier decisión es mejor dejarla para la siguiente semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para estar estables, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, de altos y bajos está hecha la vida, cuando las energías están más bajas es bueno el antídoto del Decreto positivo en voz alta…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda en los momentos en los que se sientan deprimidos ver la luz tras la prueba que están pasando…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no quieren ser derrotados nada ni nadie podrá hacerlo…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que eviten enfrentarse a nadie porque pueden perder más de lo que piensan…su número anual es (9) y sugiere que es buen período fortalecer su espíritu…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para auto-dominarse, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Serenidad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, se retoman las buenas energías lo que atrae la buena fortuna, aprovechemos para concretar sueños anhelados…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda ver las opciones que tenemos y hacer lo que debemos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será una semana de logros en todo sentido…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que alcanzamos algo muy positivo esta semana…su número anual es (6) y sugiere que seamos flexibles porque así atraemos aquello que queremos…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para hacernos Seductores, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, será un período en el cual estarán inmersos en su propio mundo, quizás ni escuchen a los demás, estén atentos…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda dejar que esta semana sea un poco para ustedes, háganlo entender a sus seres amados…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para recomenzar es bueno meditar…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que será bueno limpiar y limpiarse…su número anual es (11) y sugiere que suelten todo y observen que camino toma cada instancia…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Luz, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando los cambios se dan es importante tomarse pequeños momentos de calma y evaluar el presente y proyectar los efectos de sentido…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no correr sino más bien caminar despacio esta semana…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la moderación será una gran aliada…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que aunque los cambios se presenten mejor esperar a estar seguros…su número anual es (10) y sugiere que no es momento de decidir tan rápido…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para Calmarlos, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Relajamiento, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, se mantienen las vibras de siembra durante esta semana, por tanto aún no tomen decisiones sino más bien implementen lo requerido…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no alterarse pensando no avanzan, vayan en calma…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la prudencia les dará claridad…el Número (8) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que es bueno asegurar todo antes de avanzar…su número anual es (15) y sugiere que los cambios positivos son aquellos que tienen una previa detallista…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ver todo sin dejar nada de lado, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces erramos el camino por la razón que sea, esta semana será bueno observar en calma para tomar luego la mejor decisión…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda evaluar bien que es lo mejor ante la situación que enfrentan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no será un período fácil, pero si asumen que la prueba la superaron pues la luz los estará esperando…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que hay que estar atentos y sin esperar nada de nadie…su número anual es (16) y sugiere que estén alertas para saber reaccionar a tiempo…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, sigue siendo un periodo en el que sentirán todo va muy rápido, sean pacientes para no descontrolarse ante lo mucho que sigue apareciendo…su carta anual es “La Justicia” y recomienda pensar bien y sujetarse antes de elegir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la tentación les puede hacer caer, pero si evalúan no será así…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que sería bueno se observen y no se permitan terquedades…su número anual es (8) y sugiere que manejen su energía y no permitan la vorágine se los trague…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Manejo, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, están en una etapa sensible, donde las esperanzas son importantes para continuar, y estás aparecen para darles ánimo…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda siempre evaluar aunque se trate de algo emocional…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no se dejen emocionar y así decidan, decidan con lógica…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que recuerden sus experiencias pasadas a la hora de escoger…su número anual es (7) y sugiere que apelen a su percepción psíquica si la tienen, y si no búsquenla en quien confíen y la tenga…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Calma y ánimo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando todo converge, y hemos analizado es algo real y positivo, pues hay que seguir y concretar para alcanzar el éxito…su carta anual es “La Luna” y recomienda ver los pro y contras, pero no dejarse asustar por lo negativo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo va muy encaminado, aún así observen para prevenir o cambiar el rumbo…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que aunque nada es fácil, si han sido buenos la recompensa llega…su número anual es (18) y sugiere que no duden alejando lo bueno, Decreten en positivo en voz alta y sigan…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, semana de cambios, quizás no los que esperaban sino los que les toca recibir, paciencia que en calma todo se reencauza…su carta anual es “El Juicio” y recomienda entender que la vida da vueltas, y si rescatamos el lado positivo, podría ser un cambio para mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que antes de tomar una decisión un buen baño purifica y limpia la mente…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que hay cosas inevitables, hay que levantarse y seguir…su número anual es (20) y sugiere que reciban lo que llega y en calma den un paso a la vez para no errar…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Serenidad, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, se viene un pequeño movimiento en sus vidas, habrá que no perder la calma para tomar el camino más adecuado sin perjudicarse…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda usar la lógica porque esta abre puertas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que puede que lleguen a tener que cambiar de idea en un asunto importante…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que traten de calmarse si se sienten contrariados, y luego decidan…su número anual es (2) y sugiere que pongan todos los argumentos frente a ustedes y evalúen en calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…