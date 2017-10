¿El queso arriba o abajo?: La batalla por el emoji de hamburguesa que divide a las redes sociales

Personalmente creo que el orden de los factores no altera el producto, pero el emoji de hamburguesa de Google abrió un fuerte debate en las redes sociales acerca de donde debe ir el queso en este alimento.

Todo porque a diferencia del emoji de hamburguesa de Apple, en que el el queso va sobre la carne, en la figura de Google, el queso va abajo, y eso no le gustó a los amantes de este platillo ícono de la comida chatarra.

La discusión comenzó porque en su cuenta de Twitter, el escritor y analista de medios danés Thomas Baekdal, se cuestionó por esta "dramática" diferencia.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

— Thomas Baekdal (@baekdal) October 28, 2017