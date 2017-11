¡Alerta de spoiler! El meme de Stranger Things con "Hopper" de protagonista que maravilló a "Eleven" y a toda la web

La segunda temporada de Stranger Things volvió a confirmar el fenómeno de masas que es la serie de Netflix, siendo trending topic en Twitter tres días seguidos tras el estreno del pasado 27 de octubre.

Ante esto, los fans activaron el modo maratón para ver los nueve capítulos de un tirón, convirtiendo en una de sus escenas favoritas una en donde aparece "Hopper" como protagonista.

Desde acá: ¡Alerta de Spoiler!

En ella, el policía aparece junto a "Eleven", en donde se muestra qué pasó con la niña tras el final de la primera temporada. En la actualidad, ambos viven juntos y desarrollan una llamativa química, en una especie de relación papá-hija.

Y dentro de ese marco de confianza, el serio de "Hopper" sorprende al ponerse a bailar ante ella, tras poner la canción "You Don't Mess Around With Jim" de Jim Croce.

Y debido al fervor que causó la escena entre los fans, apareció una cuenta de Twitter llamada Hopper Dancing To, en donde se ve al policía bailar al ritmo de diversas canciones, entre ellas el "Aserejé" y "Despacito", o temas de Spice Girls, J. Balvin, Shakira y Blink 182.

Mira algunos ejemplos:

Jim Hopper dancing to It's Gonna Be Me – NSYNC #StrangerThings @calebrmclaughl1 @noah_schnapp @GatenM123 @milliebbrown @FinnSkata pic.twitter.com/6PavNA1K9q

Fue tal el éxito que el propio actor, David Harbour, manifestó su impresión al descubrir los videos:

Whoever created this account has won, not only the internet, but, yes, my stone cold heart. Thank you @hopperdancingto ❤️ https://t.co/RCf8dRZfOC

— David Harbour (@DavidKHarbour) October 29, 2017