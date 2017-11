Fernando Alonso correrá las 24 horas de Daytona en 2018

El equipo United Autosport ha hecho oficial la presencia de Fernando Alonso en la mítica prueba, que tiene lugar el próximo 26 de enero. Junto al piloto español estarán Phil Hanson y Lando Norris, perteneciente al programa de jóvenes pilotos del equipo McLaren de Fórmula 1.

AFP

Las 24 horas de Daytona es la primera parada del calendario del IMSA WeatherTech SportsCar Championship, y allí el bicampeón mundial de Fórmula 1 tendrá la oportunidad de rodar por primera vez con un prototipo de coche deportivo. Además de Norris y Hanson, Alonso compartirá equipo con Paul di Resta y Will Owen.

La llegada de Alonso a Daytona es sinónimo de preparación para las 24 horas de Le Mans. El español nunca ha escondido sus ansias de ganar allí, ya que forma parte de la triple corona que tanto desea conseguir. Una nueva aventura en Estados Unidos, y una nueva oportunidad para mejorar como piloto.

"¡Qué proyecto tan interesante! Aprender de una categoría completamente nueva, adaptarme a un coche diferente con otro estilo de conducción y todo lo que significa esto, es un nuevo desafío para mí y no puedo esperar para probarme a mí mismo de nuevo como piloto", comentó Alonso a través del comunicado de United Autosport.

"Las 24 horas de Daytona es la carrera más icónica de la resistencia estadounidense y una de las mejores del mundo. Todo el mundo la conoce. No forma parte de la Triple Corona, pero como siempre he dicho, quiero ser un piloto completo y esto me ayudará con la preparación de las carreras de resistencia que podría participar en el futuro", aseguró el natural de Oviedo.