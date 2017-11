Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 6 al 12 de noviembre

…Amigos esta será una semana de poco equilibrio, con altos y bajos, e instancias en las cuales lo bipolar se hará presente desde las energías negativas, todo con la intensión de desestabilizarnos, la idea es estar claros que las energías estarán inestables para así comprender, cuando se presenten las pruebas, que no debemos dejarnos llevar por nuestras inseguridades y caer en la tentación de cometer errores que nos traigan consecuencias poco agradables para nosotros, por tanto este período debemos, ante las dudas, detenernos, analizar, y a partir de aquello tomar las mejores decisiones para cada uno de nosotros y los que dependen de uno, ante el miedo, decretar en voz alta que estamos protegidos y la luz guía nuestros pasos para hacer lo mejor, si tenemos la certeza de que todo lo negativo siempre viene de las energías oscuras, pues entonces siempre estaremos claros de cuál debe ser nuestra actitud, y esa actitud siempre debe ser seguir por el buen camino hacia la luz de lo positivo porque si o si lo que nos hace bien, y todo aquello que nos contribuye a mejor desarrollarnos, estará al final de la prueba que ya superamos, la vida es hermosa si así decretamos que sea, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, alejando lo malo, y construyendo el día a día con buenas intenciones, así generamos un circulo virtuoso que atrae lo maravilloso a nuestras vidas, para todos los seres buenos, buena semana, mucha energía positiva, y que sientan no están solos porque lo iluminado nos acompaña y jamás abandona, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, todo esfuerzo siempre tiene sus recompensas y están forjando el camino para que eso suceda…su carta anual es “La Templanza” y recomienda continuar aunque a veces sientan que no van para ningún lado, no es así…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si Decretan en positivo en voz alta lo bueno llega a uno…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que la prudencia en todo sentido nos abre puertas…su número anual es (14) y sugiere que aunque cueste sigan que la luz siempre está al final si nos portamos bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para Aterrizarlos, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, aún están en desequilibrio, pero esta semana con posibilidades de acertar en algo muy positivo…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda Decretar en voz alta que la luz guía nuestros pasos, y hacia allá iremos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la oportunidad aparece, estemos alertas para no dejarla pasar…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que debemos ser muy observadores por estos días…su número anual es (9) y sugiere que Decreten en voz alta que perciben la buena fortuna…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para Iluminarnos, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, continúan las buenas vibras y esta semana se ven aires de triunfo que llegan de regalo ante una tristeza inevitable…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda estar aletas ante las opciones que se nos van a presentar para elegir la mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que una conquista muy querida se instala en nuestra vida…el Número (7) les corresponde esta semana y avisa que si Decretamos en voz alta que la abundancia positiva en todo sentido está con nosotros pues llega…su número anual es (6) y sugiere que si hacemos buenas obras esta semana recibiremos para seguir ayudando…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para que Brillemos en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, paciencia porque hay vibras complejas que les rodean, el mejor antídoto es Decretar en voz alta que estamos protegidos y la luz guía nuestros pasos…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda seguir peleando porque si son buenos las pruebas las superamos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque no sientan pueden seguir Decreten en voz alta que sí y todo fluirá en positivo…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que la vida tiene altos y bajos, pero nosotros siempre debemos continuar y superar las pruebas…su número anual es (11) y sugiere que apelen a su sabiduría, o de quien les pueda guiar, para continuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Temple, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, se mantienen las vibras que les ayudan a sujetar lo que requieren para continuar, van por buen camino…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no ceder que lo van a lograr…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quien persevera alcanza más de lo que cree…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que aunque no lo sientan están generando cambios…su número anual es (10) y sugiere que se den cuenta su espíritu es valiente…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Ímpetu, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, semana en la que las esperanzas resurgen de donde menos se imaginaron podrían llegar…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no pensar mal sino dar la oportunidad con mucha observación…su Vibración Numerológica de esta semana predice que serán más los beneficios de lo que pensaron…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que será período de buena fortuna…su número anual es (15) y sugiere que siempre pasen todo por la razón para evitar equivocarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para Ayudarlos a creer, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Esperanza, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando se ha pasado por pruebas complejas siempre se debe continuar buscando la luz eso atrae lo positivo…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descartar lo que no sirve y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si buscan en su interior verán la luz que les guía bien…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que aprendan a escuchar justo cuando empiezan a tomar el sueño…su número anual es (16) y sugiere que comprendamos que todo es una oportunidad…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para Iluminar su mente, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se han pasado muchas situaciones es bueno tratar de generar equilibrio porque eso atrae armonía…su carta anual es “La Justicia” y recomienda se preocupen por asegurarse que todo esté como corresponde…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si todo se hace correctamente esta vez va a fluir bien…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que verán cumplirse objetivos este período…su número anual también es (8) y sugiere que observen que sembrarán esta semana…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siempre que las cosas empiezan a salir bien aparecen las energías negativas para desilusionar, no se lo permitan…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda ante lo negativo Decretar en voz alta en positivo que eso que quieren es suyo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no les extrañe estar inseguros, tomen calma y sigan confiados harán lo mejor…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que traten de conciliar con los que ama para no entrar en peleas que no hacen bien…su número anual es (7) y sugiere que si hacemos el bien será inevitable recibir luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para que Vean la realidad tal cual, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, van bien encaminados, será importante entender que si hay que iniciar se requerirá siempre de más esfuerzo…su carta anual es “La Luna” y recomienda no ver el lado negativo sino que a más esfuerzo mayores recompensas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será importante la iniciativa personal para concretar…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que canalicen energías productivas no se cansen en ver lo malo…su número anual es (18) y sugiere que no permitan lo negativo doblegue su empeño…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para Calmar e Iluminarnos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, para que los cambios se den hay que dirigir, y si lo hacemos con prudencia y energía todo fluye en bien…su carta anual es “El Juicio” y recomienda respirar tres veces lentamente antes de tomar una decisión, así verán la luz…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si Decretamos en voz alta que la luz nos guía eso se concreta…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que en uno está la fuerza, seamos buenos y esa energía será positiva…su número anual es (20) y sugiere que no teman a decidir si usaron previamente su lógica…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para Tomar Decisiones, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Autosuficiencia, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando las cosas no han estado positivas hay que ser práctico, frio y calculador, y simplemente continuar aunque no tengan ánimo de nada…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda apelar siempre a su sabiduría, y si aún no la tienen, a la de alguien que les guie…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si queremos regenerar hay que limpiar y sacar lo que no sirve…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si Decretaron en voz alta que son ganadores pues será inevitable que así sea…su número anual es (2) y sugiere que se mentalicen en positivo y lo decreten en voz alta para que lo bueno se concrete…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para Iluminarlos en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…