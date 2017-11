"Yo trabajo para mantener a mi familia, no a guebones": profesora pide cooperación a alumnos y apoderada le responde

Los aportes voluntarios son tal como dice la frase, "voluntarios". Sin embargo, una apoderada no estuvo tan de acuerdo con la tarea que le encomendó una profesora a su hija y decidió no solo no cooperar, sino que responderle con un mensaje.

Esto debido a que una docente le dio de tarea a la clase que llevarán algún alimento no perecible que estuviese en su casa a los auxiliares del colegio como regalo por su día.

La solicitud no fue del gusto de una madre, que no sólo no le dio nada a su hija para que llevara, sino que le respondió duramente a la profesora: "Yo trabajo toda la semana para mantener a mi familia, no para mantener guebones (sic)".

El mensaje de la apoderada fue respondida por la docente: "Sra, el detalle es voluntario. Si no quiere, no lo haga. Gracias".

La imagen con todas las palabras de la madre fue compartida por el fanpage Cosas de profes, logrando más de dos mil reacciones.