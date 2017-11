Policía responde con brutal puñetazo en la cara a joven que lo agredió mientras era sacada de un partido de fútbol americano

#Repost @jennypadura Estas imágenes se han hecho vírales en las redes sociales. Un policía de Miami Dade golpea a una mujer en la cara después de que esta lo agrede primero en dos ocasiones. El departamento de policía de Miami Dade está investigando el hecho que ocurrió ayer durante el partido de fútbol entre los Huracanes de Miami y Virginia Tech. Aún está por esclarecerse que provocó que fuera expulsada. ¿Que opinan?

