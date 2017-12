¿Recuerdan la canción "y a ese gato loco le patina el coco" de "Mi Pobre Angelito 2"? Este Rock & Roll es la versión original

En vísperas de Navidad, la película "Mi Pobre Angelito" y su segunda parte se apoderan de varios canales de televisión. Por eso, no los juzgamos si de pronto en su cabeza, de forma automática, comienza a aparecer la frase "es un gato de lo mas original porque saben que es el rey del caaaalleeeeejón".

Sí, todos sabemos que estamos hablando de la canción que entona en la ducha el "Tío Frank" de "Kevin McCallister", en el capítulo en el que el muchacho se pierde en Nueva York. Pero, ¿existe esa canción? ¿Cuál es la original? Publimetro se dio el trabajo de traer esta respuesta.

Original

Primero hay que considerar que la versión original de la película "Mi Pobre Angelito 2" está en inglés. En ese idioma, la solución es más fácil: el "Tío Frank" entona una canción muy antigua, que sí existió y que corresponde al grupo The Capitols, llamada "Cool Jerk" (traducida como "Idiota bakán"). No obstante, con el objetivo de hacer la película más entretenida, el personaje interpretado por Gerry Bamman le cambia un poco la letra.

La versión original dice "'Cause I know I'm the happiest cat, the happiest cat you ever did see" ("porque sé que soy el gato más feliz, el gato más feliz que han visto"), mientras que en la película aparece "‘Cause they know I’m the heaviest cat, the heaviest cat you ever did see" ("porque saben que soy el gato más heavy, el más heavy que han visto").

La parte clásica en ambas películas se mantiene: "‘Cause they know I’m the king of the cool jerk" ("porque ellos saben que soy el rey de los idiotas bakanes").

Versión latina

Lo interesante de las traducciones de las películas es que hay cierto margen para jugar con la interpretación del lenguaje y es lo que ocurre con esta película. Para los que han visto el filme doblado, les es común recodar la frase "nadie puede contenerse para decir, que es un gato de lo mas original porque saben que es el rey del callejón".

Acá pasa un fenómeno curioso: los traductores decidieron mantener el doblaje de la canción con pequeñas variaciones, evitando la palabra "idiota". Ello pues en algunos países de Latinoamérica, es considerado un insulto muy fuerte.

No obstante, el ritmo de la canción que entona el "Tío Frank" es distinta y se asemeja mucho más a una canción mexicana de 1966 llamado "El Gato Loco" y que es un Rock&Roll interpretado por la banda Los Hooligans, que fue una de las primeras en llegar con este ritmo a ese país.

Pese a que el coro de ambas canciones son iguales, desafortunadamente la letra difiere en ambos casos. Aún así, la canción resulta ser un movido y pegajoso tema para bailar. Disfrútenlo.