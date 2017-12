Brutal femicidio en España: La arrastró del pelo, la metió dentro de un auto y luego condujo a toda velocidad para estrellarse con una bencinera

Parecía un terrible choque con el resultado de dos personas fallecidas, sin embargo la investigación de a poco dio un vuelco y se han comenzado a conocer los macabros detalles de un femicidio que está remeciendo a España.

El pasado viernes, en el municipio de Benicàssim, Víctor Llorens y Andrea Carballo murieron luego de que el auto en que viajaban se estrellara con una bencinera y luego se prendiera fuego.

En el lugar de los hechos, la policía encontró que no había huellas de frenada, por lo que de inmediato comenzó a seguir otras hipótesis.

Así se pudo determinar que la joven de 20 años había dejado hace un mes a su ex debido a los maltratos que sufría y que este había comenzado a acosarla.

Según El País, Andrea había denunciado hace sólo unos días a Llorens, ya que este había tratado de atropellarla, por lo que la justicia había impuesto una orden de alejamiento.

La familia señaló que Andrea se había levantado temprano para ir a trabajar el viernes y que comenzaron a sentir gritos desgarradores.

La joven estaba siendo arrastrada por el pelo por Llorens y la llevaba a su vehículo amenazándola además con una navaja.

Tras subirla al auto, el hombre de 28 años comenzó una loca carrera y el vehículo terminó incrustado en uno de los dispensadores antes de prenderse fuego.

Según la madre de Andrea, en declaraciones a La Sexta que reproduce El Mundo, esta sufrió “malos tratos durante dos años” y que ella fue la que la convenció de hacer la denuncia.

“Me decían que estaba histérica y nerviosa, que me tranquilizara, y yo respondía 'qué esperáis, ¿a que me la maten?’, y me dijeron que eso no iba a pasar”, dijo desconsolada la mujer.