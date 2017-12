La insólita razón por la que estos dos amigos heterosexuales decidieron casarse

Matt Murphy (85) y Michael O'Sullivan (58) son mejores amigos. Pero ahora, no solo serán eso, sino que decidieron dar un nuevo paso en sus vidas: ambos se casaron.

Sin embargo, hay algo bastante insólito detrás de esta decisión, ya que ambos son heterosexuales y no sienten ninguna atracción física o sexual el uno por el otro.

¿Por qué se casaron entonces? Por culpa de los malditos impuestos. Murphy quiere dejar su vivienda como herencia a O'Sullivan, quien es su cuidador y amigo por más de 30 años.

El problema es que al no tener una relación de parentesco, los impuestos que debía pagar el beneficiario de la casa eran enormes, por lo que tomaron la decisión de contraer matrimonio.

"Conozco a Matty desde hace 30 años", sostuvo O'Sullivan al Irish Mirror. "Nos volvimos muy amigables después de que se rompió mi segunda relación (…). Perdí mi apartamento y luego vivía en la casa de alguien. Esa casa fue vendida y terminé sin hogar. Matty tuvo un problema con sus ojos, comenzó a tener dolores en la cabeza (…). Está tomando 12 esteroides al día, cosas muy, muy fuertes. Me quedé con él un tiempo y eventualmente Matt me dijo: "¿Por qué no vienes y te quedas aquí?", agregó.

De esta manera, ambos tomaron la decisión de casarse, con lo cual se ahorraron 50 mil euros en impuestos. El "si quiero" lo dieron en la Oficina de Registro del Hospital Sir Patrick de Dublín y señalaron que pese a que no son homosexuales y no hay atracción entre ellos, si hay amor entre los dos.