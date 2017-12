“Mi sobrina la rompió con su regalo”: el irónico presente navideño que se transformó en el favorito de todos en Twitter

El martes 26 diciembre es reconocido por todos como el “día del ticket de cambio”, porque tras recibir los regalos navideños se puede por fin cambiar los que quedaron chicos, grandes o que definitivamente no gustaron.

Aunque hay personas que pese a lo extraño o irónico del presente lo amaron tanto que lo compartieron en las redes, para destacar el “detalle”.

Ese fue el caso del usuario de Twitter @Mr_DrinksOnMe que compartió una foto del genial regalo realizado por su sobrina y que rápidamente se volvió viral, por el sentido del humor que hay detrás.

We always get each other ironic gifts, my little niece killed it this year. pic.twitter.com/lYaK6RN8yK

— Mr. Drinks On Me (@Mr_DrinksOnMe) December 25, 2017