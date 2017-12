"¿Usted qué estudió que es tan próspero?": así fue la pregunta que respondió Luksic en plena fiebre PSU

Este martes se dieron a conocer los resultados de la PSU, fecha que era esperada con ansias por miles de jóvenes para decidir que estudiarán durante los próximos años.

Y justamente en plena fiebre en redes sociales en torno a este tema, un tuitero le preguntó a Andrónico Luksic qué carrera estudió, luego que el empresario enviara sus buenos deseos a los jóvenes que revisaron sus puntajes.

Ante esto, señaló que "yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre", agregando que le habría encantado terminar su carrera.

Mira la respuesta de Luksic:

José Alfredo, yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre. Hoy, mirando hacia atrás, me habría gustado terminar mi carrera y por eso les deseo suerte a los jóvenes que dan hoy uno de los muchos pasos importantes de su vida . https://t.co/j8uYrHPcRB

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 26, 2017