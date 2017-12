El "dominicano héroe": la historia del joven que impidió robo en el Transantiago y que evidenció el racismo que hay en Chile

Mi primer robo en Chile: Camino a la U, un 26 de Diciembre, iba enviando uno de los cientos de whatsapp que envío a diario. De repente ¡¡¡Una mano me arrancó el teléfono!!! -Desesperación- 😭 Cuando daba todo por perdido, noté que a alguien que nunca había visto en mi vida parecía importarle mi teléfono, y comenzó a correr tras el lanza, y yo instintivamente comencé a correr tras este señor que asumí era haitiano o dominicano. Lo curioso de este relato es que mientras corría escuchaba a la gente decir "Ay es que estos negros son cosa seria", "Que terrible estos haitianos"… En mitad de mis 300mts planos me detuve y les grité a esas personas: – ¡¡¡Carajooo,me robó un chileno!!! ¡¡¡¡Y la única persona que me ayudó fue ese negro!!!! Evidentemente el señor "extranjero" recuperó mi teléfono, tras varias cuadras de persecución a unos agradables y soleados 30°…Y aquí estoy, posteando este larguisimo cuento, solo para de alguna manera agradecer a ti amigo dominicano por haberme ayudado, tal vez nunca leas esto,ni nos volvamos a ver; ni tiempo tuve de saber tu nombre, pero te diré una y mil veces ¡GRACIAS!…También aprovecho de recordar por acá que nosotros los "SIN PAPELES", somos capaces de cumplir muchos buenos papeles en esta sociedad, que ser diferente no es sinónimo de inferioridad, y que la inmigración NO es problema, la falta de educación y cultura si lo son. #LosBuenosSomosMas

