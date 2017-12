Avances y descubrimientos en imágenes: las espectaculares fotos espaciales que deja el 2017

El El 2017 está llegando a su fin y estos días siempre sirven para hacer balances y eso realizó la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) al compartir las imágenes que marcaron el año.

Las fotografías captadas en el espacio muestran grandes descubrimientos espaciales, además de fenómenos meteorológicos en la Tierra y por supuesto, las estrellas.

Una imagen final de Rosetta, poco antes de que tuviera un impacto controlado en el cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko el 30 de septiembre de 2016, fue reconstruida a partir de la telemetría residual. / ESA/NASA