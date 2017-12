¿El nuevo "Chino" Ríos? Claudio Bravo es un crack con las manos en las canchas y en Twitter

"Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao"".

Las palabras son de Javiera Acevedo y son parte de un tuiteo que escribió el martes pasado. Pero como la mencionada red social también es hogar de los trolls, rápidamente alguien quiso hacerse famoso y respondió con una fotografía de ella consumiendo alcohol en el programa "Mentiras Verdaderas", en donde era una tradición jugar a la cultura chupística.

¿Y quien apareció para poner en su lugar a @amargo79? El capitán de la Selección Chilena, portero del Manchester City y séptimo mejor jugador nacional del año de acuerdo a El Gráfico: Claudio Bravo.

La respuesta fue simple, pero directa: "no está conduciendo bobo". Directo al mentón, pero con respeto como diría su compañero en "La Roja" Jorge Valdivia.

Grande Claudio, un tremendo defensor en todo ámbito. Abrazo grande y felices fiestas querido! Salud y bienestar para ti y tu familia siempre! — Javiera Acevedo (@javilarusia) 27 de diciembre de 2017

Es que Bravo se ha especializado en el último tiempo en dar su opinión sobre diversos temas o simplemente en hacer apariciones como la que hizo con Acevedo, logrando presencia mediática en Twitter, tal como el retirado tenista Marcelo Ríos. Nuestro ex número 1 del ATP ha generado controversia y aplausos en la red del pajarito con sus comentarios, encuestas y haciendo bromas que hacen enojar el intocable grupo de periodistas chilenos, con excepciones como el periodista que estudio cinco años para escribir esta nota.

Y pese a que los dos no escriben de lo mismo ni se expresan de la misma forma, ambos han dejado su huella.

Por ejemplo: ambos hacen sondeos (y el "Chino" fue certero):

Están de acuerdo con la repetición de la tanda de penales ? Melipilla vs Vallenar. — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) December 27, 2017

De mis seguidores quiero saber su opinión pa cachar como vamos… — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) December 5, 2017

Y no le hacen asco a comentar en temas más relacionados a la contingencia, aunque lo del formado en Colo Colo tiene relación más directa con el deporte:

Claudio, me extraña de tu parte..No intentes tergiversar o poner en duda mi enorme respeto a los grandes deportistas chilenos(incluido tu persona)…hablo de un premio específico(que gane el 94') y NO de "derechos" generales que tienen que tener todos los deportistas por ley. — Sebastian Keitel (@sekeitel) December 19, 2017

así no más. Tú, seguro, no tendrías problemas con una entrenadora — Mónica Rincón (@tv_monica) December 21, 2017

Lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista 😳🙈 me estay hueviando… — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) November 20, 2017

Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) November 22, 2017

Ambos también se han dedicado alabanzas mediante sus respectivas cuentas de Twitter:

Cuando uno crece viendo personas ganadoras como tú! Todo es posible. Siempre serás el 1 @MarceloRios75 tu legado es un verdadero tesoro. 👍🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) July 1, 2017

@C1audioBravo te pasaste!! Nunca me había emocionado tanto con un deportista chileno 👏 — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) June 28, 2017

Por último, destacar que dos de los más grandes deportistas chilenos, concuerdo o no uno con sus comentarios, ocupen la vitrina que da una red social para tocar temas que son foco de conversación en el país y mantengan interacción con el resto de los tuiteros anónimos. Que sigan así.