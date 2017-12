bot_progre y voto Nº02955452: las cuentas de Twitter chilenas que todos amaron el 2017

Sin duda Twitter no es la plataforma de redes sociales preferida por muchos pero siempre da que hablar, ya sea por el odio que se profesan sus seguidores, o por los comentarios que algunos de sus célebres usuarios comparten.

Por eso, y como este año mucha gente estuvo activa debido a las elecciones presidenciales, la cuenta del usuario @seanlole hizo una importante pregunta a quienes navegan en la red de pajarito ¿cuál fue la mejor cuenta chilena del 2017?.

La respuesta parece que fue fácil de elegir, porque se impuso con la mayoría de las preferencias la cuenta del @voto2955452, creada luego de las denuncias de votos marcadas que aparecieron en las redes y se volvieron viral en la segunda vuelta electoral.

En segundo lugar se ubicó @bot_progre, una cuenta parodia del historiador Jorge Baradit.

No voy a participar en ningún concurso de la mejor cuenta del 2017, no insistan. Sé que soy el mejor, con eso me sobra y me basta. Gracias de todas formas, seguiré trabajando con la modestia que me caracteriza.

— bot progre (@bot_progre) December 28, 2017