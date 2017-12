“Te amo para siempre”: trató de engañar a todos con tierno mensaje en Instagram pero finalmente confesó el asesinato de su novio

Nuevos antecedentes han aparecido en el asesinato de un joven que tiene conmocionado a Argentina, por la trama similar al de una teleserie.

En un primer momento la novia de Fernando Pastorizzo (21), Nahir Galarza (19) llegó a declarar como testigo de los hechos, pero con el paso de las horas terminó confesando que fue ella quien le disparó.

La joven reconoció haber robado la pistola de su padre, un policía activo, con la que acabó con la vida de Fernando.

Tras el asesinato Nahir subió a su cuenta de Instagram una conmovedor imagen con su novio en la que le dedicaba un mensaje de despedida. “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel”, escribió.

Reproducción

Horas después de haber publicado la imagen finalmente la joven se entregó, dice Clarín.

Cuando se conoció que Nahir había sido la autora de los disparos, uno de los amigos del joven, escribió en su cuenta de Twitter que no le sorprendía la noticia.

“QUE IMPOTENCIAAAAAA SABIA DE ENTRADA QUE HABIA SIDO ELLA Y NO ME CREIAN…. ERA A LA UNICA QJE LE CONTABA LAS AMENAZAS? LA RE PUTA MADRE. NUNCA PENSE Q LLEGARA A PASAR ESTO. NO CAIGO. NAHIR GALARZA Y LA RE CONCHA TUYA”, posteó.

Fernando fue encontrado la madrugada del viernes por un taxista que llamó a la policía. El joven estaba con vida, desangrandose y 20 o 30 minutos después cuando llegó la ambulancia ya había fallecido.