Adolescente sacó un revólver, les pidió a sus amigos participar de la ruleta rusa y como nadie le hizo caso jugó solo: adivinen cómo terminó

Habían pasado pocas horas del nuevo año cuando un adolescente de Sherwood en EEUU llegó hasta un parque de casas rodantes donde estaban algunos de sus amigos, todos mayores de edad, y se le ocurrió proponerles un juego.

El menor sacó un revólver .357 y animó a los demás a participar de la ruleta rusa para mostrar su valentía, indica Oregon Live.

Como ninguno le hizo caso, el menor decidió seguir el juego por su propia cuenta y todo terminó mal.

El adolescente se puso la pistola en la cabeza y disparó una vez, para luego repetir la “gracia” con resultado fatal.

Según The Epoch Times, la policía llegó cerca de las 04.00 de la madrugada al lugar y el joven se encontraba fallecido.

Primero pensaron que era un suicidio, pero tras las primeras averiguaciones se pudo conocer toda la historia.

Según los uniformados, no está claro de dónde provenía el arma, no saben cómo la obtuvo y además comprobaron que el revólver no estaba completamente cargado.