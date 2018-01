Compró un raspe, le dieron uno equivocado, lo anduvo trayendo dos semanas como marcador de página y tras rasparlo no podía creer su suerte

Oksana Zaharov aún no lo puede creer. La mujer de 46 años asegura que nunca en su vida “había ganado nada”, pero por fin la suerte estuvo de su lado.

Entró a una tienda en Manhattan y adquirió varias cosas. Luego de ello decidió comprar un raspe por valor de un dólar, sin embargo el empleado le dio uno de 10.

"Cuando el empleado me entregó el billete equivocado, me sentí mal, así que decidí seguir adelante y comprarlo”, señaló en un comunicado que entregó la New York Lottery.

Según USA Today, Oksana utilizó por cerca de dos semanas el boleto como un marcador de página, hasta que finalmente terminó raspándolo.

La mujer no podía creer lo que veían sus ojos, ya que el boleto estaba premiado con nada menos que 5 millones de dólares.

Incluso pensó que era falso y sólo se quedó “tranquila” cuando fue hasta las oficinas de la Lotería en Nueva York y ahí finalmente supo que “era real”.

Ahora, Oksana aseguró que tendrá unas buenas vacaciones con sus hijos en las Bahamas y está feliz porque sus hijos podrán ir a la universidad sin tener que solicitar préstamos.