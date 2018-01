Conoce a Taylor Muhl, quien es su propia hermana gemela

Stanislav Kuptsov / MWN

Taylor Muhl, modelo y cantante estadounidense de 33 años de Los Angeles, nació con una extraña condición llamada “quimerismo”. Muhl se fusionó, mientras estaba en el vientre de su madre, con su gemela, y por ello tiene dos sistemas inmunes, dos sistemas sanguíneos y el ADN de su hermana. Su torso está dividido justo en medio, con dos colores distintos de piel en cada lado de su cuerpo. Fundó un movimiento llamado “Chimera Awareness” para ayudar a personas que aún no han sido diagnosticadas con la condición. Metro habló con Muhl para saber más.

¿De verdad le preguntabas a tus padres por tu gemela cuando eras niña?

– Creo que tenía 6 u 8 años cuando le empecé a preguntar a mi mamá sin ningún sentido, y muchas veces, si es que tenía una gemela. Mi mamá era una “hippie” y por eso decidió dar a luz en casa, con dos parteras, y nunca se hizo chequeos con ultrasonido durante su embarazo.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras única?

– No me acuerdo exactamente a qué edad, pero siento que fue entre los 8 y los 10 años, cuando me di cuenta de mi anormalidad física. Antes de eso nunca me había dado cuenta. Era bailarina. Y en el estudio en el que bailaba nos hacía vestir trajes especiales para las presentaciones. Un traje que tuve que usar era de dos piezas, y ahí me di cuenta de que no me veía igual que mis amigas. Después de eso, le pregunté a mi mamá por mi cuerpo y me dijo que solo era una marca de nacimiento (eso fue lo que los doctores le dijeron a ella en ese tiempo), y que la tenía porque “era especial”. Mi mamá siempre lo vio de forma positiva, así que nunca me afectó. Por supuesto que a veces me sentía triste por verme distinta a mis amigas, pero confié siempre en lo que me decía mi mamá (sobre ser especial) y acepté que había una razón por la cual había nacido así.

¿Qué problemas de salud empezaste a tener?

– Tenía alergias cuando era bien niña, y después en la pre adolescencia y en la adolescencia, empecé a enfermarme mucho de gripe, con tos y malos ciclos menstruales, sensibilidad con la comida, migrañas, dolor de cuerpo constante, etc. Era duro física y emocionalmente en esos tiempo porque estaba yendo al colegio, bailando y compitiendo a tiempo completo, y trataba de esconder que estaba enferma. Fue aún más duro porque ninguno de mis doctores pudo proveerme ayuda, ya que no podían saber qué era lo que estaba causando todo esto.

¿Cuál fue tu reacción la primera vez que escuchaste sobre el “quimerismo”?

– La primera vez que escuché sobre el “quimerismo” y que me dijeron que yo era una “quimera”, fue todo una mezcla de emociones. Fue un gran alivio para mí en términos de salud. Las cosas me hicieron sentido, todo con lo que había lidiado hasta ese punto. Me dijeron que en mi caso particular de “quimerismo”, mi cuerpo trata la composición genética de mi gemela como agentes externos (debido a que son gemelos fraternos) y que intenta rechazarla. Cosa que es imposible, por lo que ese proceso me despoja de mi sistema inmunológico a diario. Eso, sumado a que ya mi sistema inmunológico es muy débil, provoca que tenga muchos problemas y enfermedades y sensibilidades autoinmunes. Emocionalmente, cuando descubrí que era una “quimera” fue muy triste saber que pude haber tenido una gemela con la que habría estado conectada de por vida, y que por desgracia no iba a poder experimentar eso. Estoy agradecida ahora, en todo caso, por mi anomalía física porque se siente como si una parte de mi gemela viviera en mí.

¿Sientes a tu hermana en tu cuerpo o en tu mente?

– Sí creo que puedo sentir a mi gemela y que siempre he podido hacerlo. Probablemente como adulta sea de una forma más inconsciente, pero cuando era niña sí podía sentirla mucho. Creo que por eso le preguntaba a mi mamá tantas veces si es que era gemela, o es por eso que me entristece ver a otros gemelos juntos, y por eso estaba obesionada con que con mis amigas nos vistiéramos como gemelas. Siento que siempre he estado sintonizada a un nivel distinto con lo que son mis circunstancias, y siempre voy a estarlo. A veces pienso en cómo sería mi gemela, en cuánto nos pareceríamos y esas cosas. Nunca he dibujado a mi gemela, pero me encantaría que alguien lo pudiera hacer.

¿Qué problemas estás enfrentando ahora?

-Mis problemas autoinmunes y algunos con la comida, son las dos cosas que más impactan mi vida ahora. Eso implica tomar probióticos más fuertes, además de muchos suplementos vitamínicos, tener una nutrición orgánica y fresca, muchos jugos, ejercicios, masajes, dormir extra, etc., todo eso diariamente. E incluso haciendo todo eso, tengo problemas con mi sistema inmune y con la comida, así que puedo frustrarme o enojarme. Es por eso que he tenido que hacer el esfuerzo mental de ver mis circunstancias (buenas y malas) de una forma positiva, sino nada bueno puede salir de esto. He tomado la decisión de aceptar que nací de una forma por una razón, y así espero poder ayudar a otros.

¿Conoces a menudo a personas con “quimerismo”?

– No he conocido a otro “quimera” y es esa una de las principales razones por la cual estoy creando “Chimera Awareness”. Esperando poder ayudar a otros que podrían ser como yo, sin tener diagnóstico, y sin saber que son “quimeras”. Espero poder dar consejos, inspiración, y positividad corporal a cualquiera que sea “quimera”, que tenga una anomalía física o que sufra problemas de salud por su sistema inmune, para que sepan que no están solos, que tienen apoyo, que son hermosos de la forma en que son independientemente de sus circunstancias. No tienen límites para intentar conseguir sus sueños.