"Aquí les dejo la foto que tanto esperaban": Daniella Chávez revoluciona Twitter con imagen como nunca antes la habías visto

"Subiré una foto como siempre me quisieron ver!!! dale Rt si la quieres ver, hoy me la juego!". Esa fue la promesa que hizo esta jornada Daniella Chávez a través de su cuenta de Twitter y horas después la cumplió.

Ahora, si esperaban una postal de ella ligera de ropa perdieron, ya que la conejita Playboy chilena subió una imagen como nunca antes la habías visto: completamente tapada.

"Bueno aquí les dejo la foto que tanto esperaban, vestida de pies a cabeza jajajaj nunca me habían visto así", ironizó Chavez en el texto que acompaña la foto, la cual la tomó en Dubai.

Bueno aquí les dejo la foto que tanto esperaban, vestida de pies a cabeza 😂 jajajaj nunca me habían visto así 😂 hoy visite Abu Dhabi y su mezquita 🕌 hermoso lugar y me vestí para la ocasión, obvio que abajo de eso un atuendo muy sexy 💋 besos desde #Dubai pic.twitter.com/CNArMTzhzC

Porque la modelo nacional se encuentra de vacaciones y ha dejado instantáneas de los lugares que ha visitado durante los últimos días. Anduvo primero por Milan en Italia, luego en Barcelona, posteriormente París y ahora en la mencionada ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Mira algunas postales de sus vacaciones:

Hoy me hizo ronda la policia en la playa de Dubai, solo me estaba haciendo una sesión de fotos y era bikini normal, pero igual me quiero quedar a vivir aquí, me encanta 💗me extrañarían ?🤷🏼‍♀️besos😘 #dubai #emirates #burjalarab .

. pic.twitter.com/wnMjtB3O0X

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) January 2, 2018