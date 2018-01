¿Qué oculta entre sus pantalones Kim Jong-un? El debate tras el llamativo vestuario del líder de Corea del Norte

Todo lo que hace o dice Kim Jong-un se convierte en el centro de la noticia a nivel mundial. Desde que asumió como líder en Corea del Norte, y especialmente tras los ensayos nucleares y sus palabras contra Donald Trump y Estados Unidos, que el asiático es parte de lo más comentado por la prensa internacional.

Sin embargo, en esta ocasión no es por los misiles ni por si su botón nuclear es más grande que el del mandatario norteamericano, sino que lo llamativo de sus pantalones.

Es bien conocido que Kim tiene problemas de sobrepeso, pero: ¿Da esto para que sus pantalones sean así de anchos?

Esto dio para que la prensa internacional debatiera sobre las razones del norcoreano para usarlos. La revista Esquire se preguntó en su edición británica lo siguiente: "¿Tiene elefantiasis?". Dicha enfermedad hace que ciertas partes del cuerpo aumenten de manera desproporcionada en comparación al resto, por lo que ironizan que puede padecer ese problema en sus piernas.

En Mirror en tanto creen que Kim quizás tiene un gusto por la música hip-hop y por lo mismo usa pantalones anchos, a la usanza de los raperos norteamericanos.

Por último, el director de moda de ICON Daniel García señaló a El País que "es un uniforme que me gusta mucho: chaqueta mao (que, he descubierto, no es la que no tiene solapas, sino la que sí tiene, pero camisera, y esos bolsillos) y pantalón con la raya planchada. ¡Y en raya diplomática! La idea es una maravilla, pero la anchura del pantalón es un reto. Se me ocurre que puede ser, sencillamente, que Kim Jong-un quería un pantalón recto (o sea, que cae desde la cadera hasta el suelo sin estrecharse ni acampanarse), pero como él es ancho, pues la pernera se ha quedado ancha. No quería pisarse el bajo, así que se lo dejó corto. Y ahí lo tienes: un pantalón inaudito que podría haberlo sacado Balenciaga".