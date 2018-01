“La mía es más grande y más poderosa que la tuya”: KFC trolea olímpicamente a Trump y aprovecha de burlarse de McDonald's

La polémica por quién tiene el “botón nuclear” más grande que se generó luego de la respuesta de Donald Trump a Kim Jong-un en medio de la tensión por los misiles da para todo.

Múltiples críticas se han dado por la pelea de “niños chicos” que tienen el líder de EEUU y de Corea del Norte y que cada día suma insólitas páginas.

Todos buscan sacarle algún provecho y ahora fue el turno de KFC, que no dejó pasar la ocasión y troleó de lo lindo a Trump y aprovechó de burlarse de McDonald's en su cuenta de Inglaterrra e Irlanda.

Tomando las palabras del presidente estadounidense, que aseguró que su botón nuclear era “más poderoso”, “más grande” y que sí funcionaba a diferencia del de Kim, la cadena de comida rápida se dio un festín y todos lo festejan en Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018