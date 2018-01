Los peligrosos ataques de las iguanas "zombies" que causan alerta en la población

Temperaturas de hasta 40 grados bajo cero se han registrado en Estados Unidos durante los últimos días tras la ola polar que afecta al país norteamericano.

En ese sentido, los meteorólogos ya manifestaron su preocupación ante el frío reinante, indicando que la piel de las personas se congela al estar 30 minutos en la vía pública.

Sin embargo, existen otras preocupaciones por este tema y son igual o más llamativos que el mencionado, que recuerda a la película "El día después de mañana".

En ese sentido, hay alerta debido a los sucesivos ataques de iguanas "zombies" a la población en el estado de Florida.

Esto porque los habitantes del lugar se han encontrado con una serie de reptiles de este tipo que parecieran que están muertas, producto a que parecen congeladas producto de las bajas temperaturas. Pese a esto, una vez que se descongelan, se vuelven violentas y atacan a los humanos.

The iguana fared well but he has another cold night ahead! pic.twitter.com/zR0PFI7Oku

— Kay Pavkovich (@kay_pavkovich) January 4, 2018