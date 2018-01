Polémica por decisión de Fidel Espinoza de no poner en tabla proyecto de Identidad de Género en la Cámara para evitar roces con la iglesia por visita del papa

Luego del feriado que se decretó en la Región Metropolitana por la visita del papa Francisco, una vez más el parlamento está siendo fuertemente criticado, especialmente el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza.

El parlamentario anunció que no pondrá en tabla el proyecto de Identidad de Género que debía votarse el martes 16 de enero, el mismo día que el sumo pontífice estará en la capital para evitar roces con la iglesia.

“No me voy a prestar como presidente para poner un tema en la polémica con la visita del papa, respeto mucho su visita. No me voy a prestar a generar polémica por un tema que es de alta sensibilidad para la iglesia”, aseguró.

De inmediato, y desde distintos sectores, surgieron críticas a la decisión, e incluso muchos le recordaron al diputado que sea día no es feriado en Valparaíso y que tiene que trabajar.

Muchos catalogaron su decisión de “inaceptable” y también le recalcaron que Chile es un “Estado laico”.

Fidel Espinoza representa todo aquello que repudiamos en los políticos. Fuera los viejos vinagres que aún parasitan en el Congreso — B. Sánchez Ibáñez (@BSIbanez) January 8, 2018

Aunque el tema no es de mi más mínimo interés, me resulta chocante que "Fidel Espinoza" se niegue a "trabajar por respeto" a alguien, que además ha demostrado no ser amigo de Chile y que, muy por el contrario, nos ha insultado abiertamente! — Chile País de Tontos (@Chilepaistontos) January 8, 2018

Lo de Fidel Espinoza posponiendo votación sobre LIG es torpeza:

1. Soy católico y no creo q ofenda a este Papa

2. El Estado chileno es LAICO — Juan Enrique Blümel (@jeblumel) January 8, 2018

¿Para qué queremos a la DC si está Fidel Espinoza presidiendo la Cámara? — Benito Escobar (@escobarvilaben) January 8, 2018

Iré a ver y escuchar al Papa Francisco y voy a votar a favor de la ley de identidad de género, que tiene que ver con la dignidad de toda persona humana. Lo haré con convicción y sin ninguna contradicción. — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) January 8, 2018

Es impresentable que en un Estado laico el presidente de la cámara de diputados Fidel Espinoza quiera poner en riesgo la votación de la Ley de Identidad de Género por no molestar al Papa en su visita, moción que apoyó Kast! 🤦🏽‍♀️https://t.co/wCTSWZ06pA — Rosario Olivares (@RosarioOlivares) January 8, 2018

Frente a lo de Fidel Espinoza se me ocurre que una república no puede suspender sus discusiones democráticas por la llegada de un Papa. — Francisco Méndez (@Franmen) January 8, 2018

Rechazamos las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, de no poner en tabla el proyecto de ley de identidad de género el 16 de enero por considerarlo un “tema polémico” que podría molestar ante visita del Papa https://t.co/HQe6Ffetu0. — Fundación Iguales (@IgualesChile) January 8, 2018

porque viene el papa el pdte. de la cámara de diputados cambia la fecha del 2do trámite postergando la Ley de Identidad De Géneros.

el papa viene a revolver el gallinero legislativo, lo que es grave y el pdte de la cámara Fidel Espinoza olvida que Chile es laico — HQ.Gatica (@HQGatica) January 8, 2018