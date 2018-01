“Tengo una inmensa sensación de satisfacción con él”: joven que tuvo una “relación” con una calculadora ahora quiere casarse con su Tetris

Hace poco tiempo conocimos el caso de Sophie Turner, una mujer que aburrida de los hombres se casó con ella misma, pero al poco tiempo se “engañó” porque su relación era monótona.

Si eso les pareció extraño, es difícil calificar el caso Noorul Mahjabeen Hassan.

Noorul es una joven de 20 años que tampoco tiene una relación “normal”, por decirlo de algún modo”, ya que ella tiene una inclinación amorosa que se define como objetofilia, señala ABC.

La estudiante de matemáticas asegura que hace poco tuvo una relación con una calculadora y que ahora piensa casarse con su nuevo “pretendiente”: un Tetris.

"Creo que Tetris es tan hermoso. Lo quiero mucho y tengo una inmensa sensación de satisfacción con él. Tengo una fuerte conexión con él”, aseguró al Mirror.

La joven, eso sí, se apura en aclarar que no se trata de un fetiche, ya que ahí la “atracción es sexual. Para un objetofílico es algo más romántico. Tenemos sentimientos reales y nos sentimos conectados emocionalmente con los objetos”.

“Cuando me gradúe me gustaría tener una ceremonia de compromiso con Tetris, quiero decir que estoy casada con Tetris. Hacerlo permanente y quiero que me llamen la señora Tetris”, agrega.

Noorul indica que antes también se sintió atraída por iPods y sistemas de GPS y que tuvo una gran “relación” con su calculadora.

“En la época en que me enamoré de Pierre (así le puso a la calculadora), tenía una gran atracción por las matemáticas y un fetiche por la geometría”, recalca, y agrega que le encantaba “tocar sus botones. Me encantaba pasar mi dedo por encima y usar mi lengua para tocar sus botones”.

La estudiante confesó que su familia no la apoya en la “relación”, pero que sí ha sentido el respaldo de la comunidad en línea y deja en claro que no le está haciendo daño a nadie.

“¿Cuál es el problema? Ellos piensan que es extraño, pero les pido que me den una buena razón por la que no debería salir con Tetris y ellos no pueden”, finaliza.