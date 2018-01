Esposa de José Antonio Kast defiende que la sexualidad no es sólo placer y lo argumenta citando canciones de Ricardo Arjona

La esposa del ex candidato presidencial José Antonio Kast, Pía Adriasola, entró al debate en torno a la Ley de Identidad de Género, defendiendo "la sexualidad binaria, el ser hombre y ser mujer".

En entrevista con El Mostrador, señaló que "para mí la persona es una unidad integrada. No eres mujer solo porque tienes órganos sexuales, sino porque es una condición completa que te hace mujer y una manifestación objetiva son tus órganos sexuales. Esa unidad es la que tenemos la mayoría de las personas y es esa la que se pretende separar porque se establece que hay una contradicción subjetiva que rige para todos".

"Entonces, lo que yo digo es que, si vamos a hacer una inclusión, hagamos una de todos. Y salvemos lo que es la sexualidad objetiva para las personas que defendemos la sexualidad binaria, el ser hombre y ser mujer, y no por eso seamos atacados como personas homofóbicas. Ocurre ese tema contrapuesto. Yo entiendo la realidad de las personas trans y empatizo mucho con estas personas porque sufren mucho. El tema es que hay un procedimiento para resolver el tema. Pero cuando esto se empieza a legislar de esta forma tan abierta, lo que yo digo acá es ¡ojo!", afirmó.

Respecto a la ideología de género, argumentó que "busca destruir el modelo binario tradicional. Lo trata como que fuera lo peor. Como que no tuvieras derecho a mirar eso como la cosa maravillosa que es. De alguna manera se ve en todo lo que es cultural, como en la propaganda o la promoción, desde lo que son las películas, del 'desprincesamiento'. Como tener que sacarse la corona, porque esto de las princesas es asociado a lo femenino, entonces sácate tu identidad femenina y ¡desprincésate!".

"Quieren que no exista un modelo binario, entonces queda todo abierto. ¿Y qué es el modelo binario? Es la realidad, la única realidad. Todos los seres existentes venimos de un modelo binario. Incluso en el mundo homosexual. Cuando una pareja de mujeres quiere un hijo tiene que recurrir al modelo binario porque necesitan un espermio, no lo van a generar entre ellas. Entonces, el modelo binario está siempre presente", planteó.

Además, Adriasola defendió el hecho que la sexualidad no es solo placer, asegurando que este camino provoca un vacío en la gente, usando como fuente de sus palabras al cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

"Si tú ves el historial de sus canciones, ya cuando al final llega a decir 'por favor acompáñenme a estar solo, no quiero más guerra con esta cuestión', es porque el hombre se ha dado cuenta de que no encontró ninguna felicidad y, al revés, se le produjo un vacío interior tremendo, porque somos seres humanos y no animales", recalcó.

"Lo que yo te digo que llama la atención es la evolución de Ricardo Arjona. Tú ves las primeras canciones y tú dices 'este gallo es un mujeriego de tomo y lomo, con todo lo que canta, claramente él se dedica a disfrutar de las mujeres'. Y que, después de todo un proceso, él llegué a la reflexión de poner en una canción 'acompáñame a estar solo y sé mi ángel de la guarda', es como decir no me toques y no me dejes tocar, porque necesito encontrarme a mí mismo al final", reiteró.

Por último, afirmó que si bien sus palabras "son como elucubraciones, nunca he hablado con Ricardo Arjona", precisó que "de alguna manera uno puede tomar un ejemplo de lo que es una persona que canta –y que en las canciones uno expresa mucho de uno mismo, entonces, a mí me llama la atención que Arjona llegue a esta canción: 'Acompáñame a estar solo"".