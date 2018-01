El poder de la naturaleza: ola polar de Estados Unidos llega a África y cubre de nieve el desierto de Sahara

Con temperaturas de -40 grados, la ola de frío ha marcado récords en Estados Unidos. Y no solo por las mínimas extremas, o porque la piel de las personas se puede congelar al estar 30 minutos en la vía pública, sino porque también llegó hasta África.

Y una de las postales más impresionantes se ha visto en el Sahara, que cambió su habitual tono rojizo por el blanco de la nieve.

En el poblado de Aïn Séfra en Argelia, conocido como la puerta de ingreso al mencionado desierto, la nieve cubrió el lugar y dejó al menos 40 centímetros de espesor.

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.

Report: Crt Sidali, Gian Alonso, Rabah Ripou Ouchen, Issam Bouchetata Bouchetata, ⵯⴰⵍⵉⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵛ, Amayas Mazigh, حسام مسعودي pic.twitter.com/ojwupLG8eq

