Tremendo gesto: Dibujó una gran carita feliz en el cielo para que todos tuvieran un buen inicio de año

Imagínate comenzar tu día, mirar hacia el cielo cuando apenas sales de tu casa para iniciar una nueva jornada y encontrarte con una gran sonrisa.

Sin duda que algo así “te hace el día”, y eso lo sabe muy bien un habitante de Cambridge.

Mark Lloyd estaba pilotando su avión y decidió entregar un poco de alegría para iniciar bien el 2018.

"La gran sonrisa en un perfecto cielo azul deleitó a mis hijos y fue un comienzo alegre para 2018”, dijo a The Independent.

Esta, es al menos la tercera vez que Mark dibuja sonrisas en el cielo y llevando alegría y uno de las personas que alcanzó su “obra de arte” aseguró que “el cielo nos está pidiendo que sonriamos”.

Whichever pilot was responsible for this floating over #Cambridge this afternoon, thank-you for making us smile…and I promise to start trying to use emojis from now on! 😀😀😀😀 pic.twitter.com/e2u1Z37qTJ

— Richard Howitt (@richardhowitt) January 7, 2018