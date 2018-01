"El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales": el artículo que desató un escándalo judicial por culpa del poco sentido del humor

"El ganado ovino que en otros tiempos estaba enfocado al sector alimentario sirve hoy en día principalmente para satisfacer las necesidades sexuales de los pastores. El endurecimiento de las leyes sobre derechos humanos pone trabas al pastoreo libres de personas y por eso es frecuente recurrir a ovejas o cabras.

Josetxu Marín asegura que tiene 184 ovejas: 'Son todas mayores de edad y todas hermosas” y explica que “ahora todo el queso que se vende es de importación y ya no daba dinero. Si no me dan dinero al menos que me las pueda follar"".

El texto pertenece al artículo del medio satírico El Mundo Today, en donde siempre realizan notas llenas de ironías y burlas, siendo a veces más incisivos que los verdaderos periodistas.

Sin embargo, no a todos les gustó la publicación, ya que una magistrada del País Vasco les mandó el siguiente mensaje a los cerebros detrás de la conocida web.

"Deseo solicitarles una rectificación al mismo, pues constituye un insulto grave a la labor de los pastores, al trabajo tan duro de los mismos, además de poner de manifiesto la baja consideración social hacia este noble oficio. Deseo advertirles sobre la comisión de un ilícito penal, pues el contenido de esa publicación, es una imputación general y gratuita del delito de bestialismo, que debe perseguirse de oficio por la Fiscalía sin necesidad de denuncia alguna.Ruego procedan a una rectificación inmediata y a la eliminación del mismo impidiendo su difusión.

Si vamos a la cárcel, por favor, que sea por esto. pic.twitter.com/7ib6VvpOsx — El Mundo Today (@elmundotoday) January 9, 2018

Ante esto, desde El Mundo Today respondieron de la siguiente manera: "Como consta en nuestro aviso legal, enlazado en la portada de nuestra página, “el portal El Mundo Today es un diario satírico cuyo único fin es el entretenimiento. Todos sus contenidos son ficción y no se corresponden con la realidad. Todos los referentes, nombres, marcas o instituciones que aparecen en la web se usan como elementos contextuales, como en cualquier novela o relato de ficción. Por tanto, no vemos sentido a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie, pues se trata sólo de un chiste basado en un tópico de la cultura popular, y así es y debe ser entendido".

"Estimados Srs; Si es y debe ser entendido como ustedes dicen y publican es algo que no les corresponde valorar a ustedes sino a los Tribunales de Justicia, que así lo examinarán", fue la respuesta de vuelta por parte de la abogada.

Este hecho ha generado bastante repercusión en España, generándose un debate si está bien que se desarrolle una acción judicial de este tipo ante una nota satírica o si en buen chileno, ¿le dieron mucho color?