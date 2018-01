El misterioso y aterrador “tiburón alienígena” con mandíbula extensible y dientes en forma de aguja que fue encontrado cerca de Taiwán

Imposible que no se te venga a la mente una escena de “Alien” al ver las increíbles imágenes de un tiburón víbora, una especie tan rara que sólo se han atrapado unos pocos desde que fue descubierto en 1986.

Según The Sun, el Instituto de Investigación Pesquera de Taiwán encontró 5 de las extrañas y aterradoras criaturas a unos 350 metros de profundidad en el Océano Pacífico.

El tiburón puede extender sus mandíbulas más allá de su hocico con lo que puede tragar grandes peces y muestra unos grandes dientes en forma de aguja.

Su cuerpo puede medir hasta cerca de medio metro y este además puede resplandecer en la oscuridad.

Lamentablemente, sólo uno de los 5 “tiburones alienígenas” estaba con vida y aunque lo mantuvieron en un ambiente con agua muy fría sólo logró sobrevivir un día.

1) Viper shark, huh? Kinda cute

2) Aww, lil guy looks so happy

3) OH GOD NO

4) *retching* pic.twitter.com/YR5Qyj6Cs8

— Patrick Monahan (@pattymo) January 10, 2018