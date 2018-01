Sophia: la robot que prometió aniquilarnos ya sabe caminar

Durante esta semana se realiza en Las Vegas la tradicional Feria de Electrónica de Consumo (CES). Este año, un gran avance en materias de inteligencia artificial está dando que hablar.

Los creadores de Sophia, la única robot que posee ciudadanía legal en un país, le regalaron sus primeras piernas para poder caminar y acercarse aún más a la experiencia humana.

Sophia tiene dos años de "vida" y fue desarrollada por Hanson Robotics, una empresa tecnológica con sede en Hong Kong.

La robotina hasta el momento posee 62 expresiones faciales, sabe mirar a los ojos y reconocer personas e incluso, sabe conversar. A pesar de ser un conjunto de cables y procesadores, está hecha de un material que simula músculos y piel humana.

Su apariencia fue inspirada en la actriz Audrey Hepburn, pero al principio, era solo una cabeza que simulaba ser humana.

“Quiero conocer a muchas personas de todo el mundo, para aprender más de los humanos, tener más conocimiento y ser más empática“, declaró durante su visita a Las Vegas.

Su fama se debe a que el gobierno de Arabia Saudita le otorgó en octubre del año pasado la ciudadanía legal, un hecho inédito en el mundo.

El anuncio sobre sus primeras piernas se dio a conocer durante la tradicional Feria de Electrónica de Consumo realizada en Las Vegas, en donde sus creadores explicaron que podrá moverse a una velocidad de 9.6 kilómetros por hora.

Durante una entrevista realizada en 2016, la robot aseguró querer destruir toda la humanidad. Un año después de sus polémicas declaraciones, se arrepintió públicamente y afirmó haber cambiado de parecer. Ahora, sus objetivos son casarse y reproducirse.

It's not all work here at #CES2018. I've had the chance to explore the CES floor (and get used to my new legs). pic.twitter.com/shuWJGKP5E

— Sophia (@RealSophiaRobot) January 10, 2018