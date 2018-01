Caso Nahir Galarza: salen a la luz conversaciones de WhatsApp que revelan la tormentosa relación entre la joven y su víctima

Siguen saliendo a la luz distintas aristas del caso que tiene conmocionado al país trasandino. Esta vez se trata de un chat de WhatsApp, que mantenía la víctima con un amigo y en donde queda testimonio de "los malos tratos" de parte de Nahir a su pareja.

El chat fue difundido por el canal Telefé y representan pruebas concluyentes para la investigación del caso. Se trata de una conversación realizada cuatro días antes del homicidio.

En los mensajes difundidos, Fernando relata que fue golpeado por Nahir y una amiga de ella, quienes lo agredieron con golpes de puño que casi lo dejan inconsciente. La conversación se realizó durante el día de Navidad, entre las 8:23 y 9:05 de la mañana.

"Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado", relata Fernando Pastorizzo, el joven que murió por dos heridas de bala.

"Lo peor es que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el vídeo. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a hablar. Le juré que no". Tal como afirma en la conversación, Pastorizzo pudo grabar el suceso para tener pruebas concretas de la agresión, pero la mujer lo obligó a borrarlo antes de irse.

Se presume que lo ahí descrito concuerda con otros antecedentes, pues en conversaciones realizadas desde el celular de Nahir, esta le cuenta a una amiga que su víctima fue a su casa y que ella le “rompió la cabeza”.

Las autoridades comprobaron que existen alrededor de mil mensajes enviados durante el 2017 entre la pareja. Además, durante el último mes de vida del joven, se registraron 150 llamadas realizadas entre ambos.

Los mil mensajes que tienen en su poder los investigadores del caso están siendo transcritos y ordenados por los peritos de la Procuraduría provincial y serían la mayor prueba para entender la relación de los jóvenes.

Si la defensa comprueba que no eran novios y que mantenían una relación esporádica, la pena se reduciría a entre 8 y 25 años.