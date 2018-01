Fue a denunciar a su ex pareja al juzgado y le dijeron que volviera en febrero porque estaban de vacaciones: murió tras brutal golpiza

Deolinda Torres había denunciado en varias ocasiones a su ex pareja, Santiago Condorí, por violencia intrafamiliar. Por lo mismo la relación había acabado, pero el hombre insistía en sus ataques a la mujer.

Incluso, pesaba sobre él una orden de restricción para que no se acercara a su víctima, pero este hacía caso omiso y continuaba con los ataques.

Según informa TN, cansada de esta situación la mujer volvió a acudir al juzgado para informar sobre las agresiones y que el sujeto no respetaba la mencionada orden. Sin embargo, allá la respondieron que "volviera en febrero" ya que estaban de vacaciones.

Lamentablemente, el pasado 9 de enero Condorí, quien fue pareja de la mujer desde que tenían 14 años hasta el posterior quiebre, y que además es el padre de los cuatro hijos de Deolinda, volvió a atacar a la trasandina, pero esta vez le quitó la vida.

Con un fierro el sujeto golpeó a Torres, quien falleció camino al hospital por un politraumatismo de cráneo. La posterior autopsia determinó que tenía también lesiones en otras partes de su cuerpo. El sujeto en tanto se encuentra detenido.

Daniel Torres, el hermano de la víctima, señaló a Radio Independiente que "sabía que Condorí no la dejaba tranquila. Hablábamos con mi hermana, yo siempre la aconsejaba para el cuidado de ella y por los chicos. De las denuncias yo no sabía. Sabía que ella estaba de novia con otro chico y que estaba siendo hostigada por Condori".

"Ahora vamos a ir por una segunda posibilidad de pedir justicia a ver si me explican a mí y a toda la gente que me acompaña, madres que han perdido familiares que se podía evitar. Espero que esta vez me escuchen a mi ya que a mi hermana no la escucharon", recalcó.

Finalmente, enfatizó que "si la sepulté a mi hermana es porque no hicieron nada cuando podrían haberlo evitado".