Cathy Barriga revela en Instagram el especial regalo que le dará al papa Francisco

Este hermoso Rosario hecho por manos de #fuerzademujer 💪🏻❣️ será entregado al Papa Francisco en su visita a Maipú . (Hecho en porcelana en frío y lana ) #maipúrenace☀️ @elpapaenchile

A post shared by Cathy Barriga (@cathy_barriga) on Jan 12, 2018 at 11:48am PST