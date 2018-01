Son cosas que pasan: cliente muerde toallita en restorán al pensar que era un plato exclusivo

Cuando uno está acostumbrado a comer completos o sopaipillas en los carritos y considera que el local más lujoso al que se ha ido es el donde venden salchipapas o pollos asados en la esquina, cuando se va a un restorán más exclusivo y se ven los varios servicios que se ponen en la mesa, dan ganas de tirarse al suelo y convertirse en bolita.

Esto quizás le pasó por la cabeza a Rob Cowan, un hombre inglés que fue a comer donde el chef Martín Berasategui, chef vasco que cuenta con ocho estrellas Michelin, por lo que es uno de los cocineros tops del mundo.

Sin embargo, al llegar al local y ver que la cena era un menú compuesto por catorce platos y que cada uno de ellos le parecía más extravagante visualmente que el otro, no sabía que hacer. Hasta que vio unas rocas envueltas en una especie de soga y sobre ellas un rollito blanco, pensó que al fin tendría algo más contudente que comer.

Gran error. No era un plato, sino que le llevaron la toallita para que pudiera limpiarse mientras comía.

Todo esto fue relatado por Twitter por la actriz inglesa Tracy Ann Oberman, la pareja del hombre, quien se río de la situación pero a la vez apoyó al sujeto, criticando los pretenciosos que eran los platos. Eso sí, dijo que eran todos muy deliciosos.

This is what happens when you apply a Michelin Star or two or three. Honestly. @WeWantPlates pic.twitter.com/SR7TJHQnP7

— Tracy Ann Oberman (@TracyAnnO) January 3, 2018